Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108.80 €
|
Abst. Kursziel*:
14.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.42%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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