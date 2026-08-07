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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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Profitabler Knorr-Bremse-Einstieg? 07.08.2026 10:02:29

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Knorr-Bremse
94.66 CHF -1.83%
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Vor 5 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 97.08 EUR. Bei einem Knorr-Bremse-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103.008 Knorr-Bremse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Knorr-Bremse-Papiers auf 103.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’661.31 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6.61 Prozent zugenommen.

Der Knorr-Bremse-Wert an der Börse wurde auf 16.62 Mrd. Euro beziffert. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils auf 80.80 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
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