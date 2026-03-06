KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 71 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Höhere Kapitalkosten (WACC) seien der Hauptgrund für das gesenkte Kursziel, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Den Staplerbauer sieht er weiter gut positioniert, um von langfristigen Intralogistik-Megatrends zu profitieren. Die Analysten-Telefonkonferenz mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal sei jedoch verwirrend gewesen./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41.74 €
|
Abst. Kursziel*:
50.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.66%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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|EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: KION GROUP AG: Valeria Jimena Gargiulo, Kauf (EQS Group)
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