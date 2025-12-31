Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktuelle Rohstoffkurse 31.12.2025 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.309,09 US-Dollar und damit -0,69 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.338,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -5,89 Prozent auf 71,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 76,25 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 2.012,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.230,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -9,75 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis -3,79 Prozent niedriger bei 1.587,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.650,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 61,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (61,33 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,53 Prozent auf 58,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 57,95 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,08 Prozent auf 0,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,64 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Kaffeepreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Kaffeepreis um 0,06 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,50 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Kakaopreis bei 4.400,00 Britische Pfund. Im Vergleich zum Vortag (4.366,00 Britische Pfund) ist das ein Aufschlag von 0,55 Prozent.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,17 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 12:14 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 10,42 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 10,46 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,57 Prozent auf 295,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 296,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Weizenpreis Gewinne verbuchen. Um 12:58 Uhr steigt der Weizenpreis um 0,26 Prozent auf 190,25 Euro. Am Vortag standen noch 189,75 Euro an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 1,21 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,15 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,71 Prozent auf 3,79 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Sinkflug. Um 12:59 Uhr gibt der Rapspreis um -0,11 Prozent auf 452,00 Euro ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 452,50 Euro gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 56,80 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 13:06 Uhr bei 56,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,21 Prozent auf 96,95 US-Dollar, nach 96,55 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,93 Prozent auf 545,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 540,00 US-Dollar.

Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
