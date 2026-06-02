Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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02.06.2026 06:45:00
Nach Just-Eat-Deal: Prosus darf Delivery-Hero-Anteile später reduzieren
Prosus kann sich mit der vorgeschriebenen Senkung der Beteiligung an Delivery Hero mehr Zeit lassen.
Uber hat sich inklusive Finanzinstrumenten mittlerweile Zugriff auf knapp 37 Prozent der Anteile an Delivery Hero gesichert. Prosus, eine Tochtergesellschaft der südafrikanischen Investment-Gruppe Naspers, ist nach wie vor der zweitgrösste Aktionär.
"Auf Antrag von Naspers haben wir die Frist für die Umsetzung der Abhilfemassnahmen verlängert", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag. Das Unternehmen müsse den angebotenen Verpflichtungen jedoch weiterhin nachkommen.p> DOW JONES
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