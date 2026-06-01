Micron-Aktie knackt 1'000-Dollar-Marke, Sandisk auf Allzeithoch: Speicherchip-Sektor im Höhenflug

• Micron erreicht eine Bewertung von über einer Billion US-Dollar• KI-getriebene Speicherknappheit treibt HBM- und NAND-Nachfrage massiv an• Der Markt bewertet Speicherhersteller zunehmend wie KI-Infrastrukturwerte

Die Aktie von Micron Technology steuert an diesem Montag an der NASDAQ auf einen neuen Kursrekord zu. Die Aktie notiert bei 1'024,12 US-Dollar, ein Plus von 5,47 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss, und würde damit erstmals in ihrer Geschichte die Marke von 1'000 US-Dollar überschreiten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bereits bei mehr als einer Billion US-Dollar, somit gehört Micron zum exklusiven Kreis der wertvollsten Tech-Giganten der Welt. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf rund 240 Prozent. Sandisk, der kleinere NAND-Spezialist, legt vorbörslich ebenfalls auf ein neues Rekordhoch von 1'751,00 US-Dollar zu, ein potenzieller Gewinn von 3,31 Prozent - im laufenden Jahr steht der Kursanstieg bereits bei über 614 Prozent.

Fundamentale Grundlage oder Blase?

Die entscheidende Frage für Anleger lautet, ob diese Kursanstiege noch durch Fundamentaldaten gedeckt sind. "The Motley Fool" hat beide Unternehmen Ende Mai analysiert und kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Bewertungen erscheinen auf Basis der vorwärtsgerichteten Gewinnkennzahlen moderat, nicht übertrieben. Micron erzielte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 23,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 196 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und zugleich der grösste sequenzielle Quartalsumsatzanstieg in der Unternehmensgeschichte. Sandisk legte im dritten Quartal seines Geschäftsjahres beim Umsatz sogar um 251 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und übertraf damit selbst die bereits hohen Markterwartungen deutlich.

Strukturelle Knappheit als Kursmotor

Hinter diesen Zahlen steckt eine schlichte Angebots-Nachfrage-Logik. Der weltweite Aufbau von KI-Infrastruktur hat den Bedarf an Speicherchips so stark ausgeweitet, dass weder DRAM noch NAND-Kapazitäten mit dem Tempo mithalten können. Micron teilte Investoren in seinem letzten Earnings Call mit, den mittelfristigen Speicherbedarf seiner Kunden nur zur Hälfte bis zu zwei Dritteln decken zu können. Die UBS reagierte darauf mit einer Verdreifachung des Kursziels auf 1'625 US-Dollar, was den initialen Sprung über die Billion-Marke Ende Mai auslöste. Der adressierbare Markt für hochleistungsfähigen Bandbreitenspeicher (HBM) soll laut Micron bis 2028 von 35 auf 100 Milliarden US-Dollar wachsen. Sandisk profitiert auf der NAND-Seite von denselben Kräften: Der Rechenzentrumsumsatz wuchs im letzten Quartal um 233 Prozent gegenüber dem Vorquartal, und die Bruttomarge kletterte auf 78,4 Prozent.

Investieren in die Aktien von Micron und Sandisk nicht ohne Risiken

Trotz der robusten Fundamentaldaten gibt es handfeste Gegenargumente. Das Speicherchip-Geschäft ist historisch zyklisch, und wer auf dem Hochpunkt eines Aufwärtszyklus investiert, riskiert erhebliche Verluste beim Abschwung, insbesondere dann, wenn die HBM-Nachfrage schwächeln sollte. Hinzu kommt, dass Micron für das laufende Geschäftsjahr Investitionen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar plant, eine Wette auf anhaltende Nachfrage, die bei einem Zyklusschwenk schnell zur Belastung werden kann. Sandisk wiederum weist trotz eines Rückkaufprogramms von 6 Milliarden US-Dollar und einer schuldenfreien Bilanz ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf, das selbst bei optimistischen Gewinnschätzungen für das laufende Quartal von 30 bis 33 US-Dollar je Aktie herausfordernd wirkt.

Die nächste Bewährungsprobe für beide Titel ist Microns Quartalsbericht für das dritte Geschäftsquartal 2026, der für den 24. Juni erwartet wird. Dort werden Anleger konkret prüfen können, ob das angekündigte Umsatzziel von 33,5 Milliarden US-Dollar und eine Bruttomarge von rund 81 Prozent gehalten werden.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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