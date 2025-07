NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering nach Geschäftszahlen von 170 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der befürchtete Druck auf die Umsätze des Luxusgüterkonzerns habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursstabilisierung preise eine bald einsetzende Erholung ein./rob/bek/he;