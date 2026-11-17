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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 16,75 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Düngerkonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es der Aktie derzeit an klaren Kurstreibern./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.