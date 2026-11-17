K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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zugeh. Wertpapiere
17.11.2026 17:07:45
K+S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 16,75 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Düngerkonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es der Aktie derzeit an klaren Kurstreibern./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Kaufen
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Unternehmen:
K+S AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
13.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
12.97 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu K+S AG
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12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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16.11.26
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
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16.11.26
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, Kauf (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Jens Christian Keuthen, buy (EQS Group)
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16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu K+S AG
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
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|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
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|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
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