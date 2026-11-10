K+S 12.11 CHF -1.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Düngerherstellers habe die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen und auch der freie Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die am unteren Ende höher gesteckte und am oberen Ende gesenkte Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr entspreche im Mittel der Konsensschätzung von 725 Millionen Euro./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.