K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Düngerherstellers habe die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen und auch der freie Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die am unteren Ende höher gesteckte und am oberen Ende gesenkte Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr entspreche im Mittel der Konsensschätzung von 725 Millionen Euro./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
13.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.96%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
13.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.33%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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