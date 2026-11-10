K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 10,50 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Team um die neuen Analysten Charles Eden und Priyanka Patel macht Anlegern in einem am Mittwoch vorliegenden Chemie-Branchenausblick auf das Jahr 2027 wenig Hoffnung auf eine zyklische Erholung, da die Herausforderungen durch strukturelle Überkapazitäten fortbestünden. Sie raten daher zu einer defensiven Positionierung mit Air Liquide als Favorit. Eine Normalisierung auf der Nachfrageseite werde es wohl geben, aber noch keine Erholung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
12.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
12.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.30%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
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