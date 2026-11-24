Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das K+S-Papier an diesem Tag 11.05 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 9.050 K+S-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 11.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.24 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.24 Prozent angewachsen.

K+S war somit zuletzt am Markt 2.23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch