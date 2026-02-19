Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

58.26
CHF
-0.74
CHF
-1.26 %
12:40:16
BRXC
19.02.2026 11:05:22

JOST Werke Buy

JOST Werke
58.26 CHF -1.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jost Werke nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Resultate lägen über den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Mit einem organischen Umsatzwachstum habe Jost der Branchenschwäche in Nordamerika getrotzt. Mit den vollständigen Zahlen am 26. März werde der Nutzfahrzeugzulieferer auch einen Ausblick auf 2026 geben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

