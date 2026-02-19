JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jost Werke nach vorläufigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Resultate lägen über den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Mit einem organischen Umsatzwachstum habe Jost der Branchenschwäche in Nordamerika getrotzt. Mit den vollständigen Zahlen am 26. März werde der Nutzfahrzeugzulieferer auch einen Ausblick auf 2026 geben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-