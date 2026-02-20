Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’825 0.2%  SPI 19’052 0.2%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’118 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’090 0.5%  Gold 5’033 0.8%  Bitcoin 52’925 2.0%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Sika41879292Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hoffnungsträger Wearables: Startet mit dem Apple-Event die nächste Aktien-Rally?
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Diageo-Aktie höher: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
Novartis-Aktie kaum bewegt: Vollständiger Rückzug aus Indien besiegelt
TUI-Aktie steigt moderat: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Suche...
eToro entdecken

JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

59.89
CHF
1.14
CHF
1.94 %
11:52:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 09:46:36

JOST Werke Buy

JOST Werke
59.89 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Nutzfahrzeugzulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bewiesen, schwierigen Marktbedingungen widerstehen zu können./mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66.80 € 		Abst. Kursziel*:
10.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.95%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu JOST Werke AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:46 JOST Werke Buy Warburg Research
07:18 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.01.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 JOST Werke Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen