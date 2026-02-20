JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
20.02.2026 09:46:36
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Nutzfahrzeugzulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bewiesen, schwierigen Marktbedingungen widerstehen zu können./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JOST Werke AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
66.80 €
Abst. Kursziel*:
10.78%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.95%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|09:46
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|07:18
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.01.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
