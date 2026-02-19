Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 5’016 0.4%  Bitcoin 52’639 1.4%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Air Liquide-Aktie: Gewinn steigert - Margenziel angehoben
Danone-Aktie: Wachstum übertrifft Erwartungen
Sika-Aktie: Dividende wird trotz Gewinnrückgang erhöht
Ex-Dividende: So viel erhalten Infineon-Aktionäre pro Aktie
ETF in Europa auf Erfolgskurs: Rekordzuflüsse und wachsende Anlegerbasis sorgen für Boom
Suche...
eToro entdecken

JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

58.75
CHF
-0.25
CHF
-0.42 %
19.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 07:18:08

JOST Werke Buy

JOST Werke
58.75 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke nach "soliden Jahres-Eckdaten" von 68 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer in einer am Freitag vorliegenden Studie eine Beschleunigung im vierten Quartal und passte daraufhin ihre Schätzungen an. Es herrsche vorsichtiger Optimismus auf den meisten der wichtigsten Endmärkte und die solide Profitabilität sei wichtig, um konjunkturelle Abschwünge bewältigen zu können. Sie verschob außerdem den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64.80 € 		Abst. Kursziel*:
29.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.66%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten