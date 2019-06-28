Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JENOPTIK Aktie

31.35
CHF
0.60
CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
12.11.2025 12:31:06

JENOPTIK Buy

JENOPTIK
19.37 CHF 12.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.68 € 		Abst. Kursziel*:
21.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse