Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET



