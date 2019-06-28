JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
31.35CHF
0.60CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
12.11.2025 12:31:06
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.68 €
|
Abst. Kursziel*:
21.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
