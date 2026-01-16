IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
IONOS Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 42 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
27.45 €
Abst. Kursziel*:
42.08%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
27.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.82%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
