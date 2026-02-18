IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos vor den im März erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Aussagen zum Ausblick vom Dezember stehe das vierte Quartal kaum noch im Fokus der Anleger, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die niedrige Bewertung der Aktien sei nicht gerechtfertigt, denn der Staub sei dabei, sich zu legen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.50 €
|
Abst. Kursziel*:
70.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.71%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
