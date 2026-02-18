Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’810 0.4%  SPI 19’028 0.4%  Dow 49’533 0.1%  DAX 25’169 0.7%  Euro 0.9130 0.1%  EStoxx50 6’064 0.7%  Gold 4’920 0.8%  Bitcoin 52’613 1.2%  Dollar 0.7715 0.2%  Öl 67.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie: Umsatz und operatives Ergebnis 2025 rückläufig
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
So bewegen sich Gold & Co. heute
Aktien von Meta und NVIDIA gefragt: Kooperation bei KI-Infrastruktur beflügelt Kurse
MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet
Suche...
Plus500 Depot

IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

21.60
CHF
0.60
CHF
2.86 %
09:53:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 08:39:06

IONOS Buy

IONOS
21.67 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos vor den im März erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Aussagen zum Ausblick vom Dezember stehe das vierte Quartal kaum noch im Fokus der Anleger, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die niedrige Bewertung der Aktien sei nicht gerechtfertigt, denn der Staub sei dabei, sich zu legen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.50 € 		Abst. Kursziel*:
70.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.71%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten