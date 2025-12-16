IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
17.12.2025 10:11:32
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.25 €
|
Abst. Kursziel*:
46.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.96%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
|
07:00
|EQS-News: IONOS provides outlook for fiscal year 2026 and specifies forecast for 2025 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: IONOS mit Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierter Prognose 2025 (EQS Group)
|
16.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.12.25