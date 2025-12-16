Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

23.61
CHF
-0.74
CHF
-3.03 %
11:02:00
BRXC
17.12.2025 10:11:32

IONOS Overweight

IONOS
23.62 CHF -2.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Die korrigierten Ziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeigten, dass das Wachstumstempo des Webhosters etwas geringer sei als gedacht, schrieb Toby Ogg am Mittwoch. Dies könne das Unternehmen zwar mit höherer Profitabilität auffangen, das Wachstum dürfte allerdings mehr im Fokus stehen./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 08:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.25 € 		Abst. Kursziel*:
46.53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.96%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

