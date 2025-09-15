Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom im Juli seien die Zugriffe auch im August auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Ionos weiter auf einem positiven Kurs ist. Die im zweiten Quartal angekündigten Marketinginitiativen trügen offenbar auch im dritten Quartal Früchte./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Buy
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.75 € 		Abst. Kursziel*:
10.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

