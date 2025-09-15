IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos nach einer Auswertung von Webseite-Zugriffszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Nach einem Boom im Juli seien die Zugriffe auch im August auf einem hohen Niveau geblieben, schrieb Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Meinung nach deutet dies darauf hin, dass Ionos weiter auf einem positiven Kurs ist. Die im zweiten Quartal angekündigten Marketinginitiativen trügen offenbar auch im dritten Quartal Früchte./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.75 €
|
Abst. Kursziel*:
10.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
12.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX freundlich (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
10.09.25