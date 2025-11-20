Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1

25.05
CHF
0.39
CHF
1.58 %
16:22:51
BRXC
20.11.2025 15:13:01

IONOS
25.04 CHF 1.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im dritten Quartal habe das verbleibende Kerngeschäft des Internetdienstleisters ohne den zum Verkauf gestellten Bereich Adtech etwa im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Ende des Jahres abwandernde Finanzchefin sei bereits ein branchenerfahrener Nachfolger an Bord./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

IONOS Kaufen
Unternehmen: IONOS
Analyst: DZ BANK
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
26.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
26.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

