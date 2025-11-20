IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 45 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im dritten Quartal habe das verbleibende Kerngeschäft des Internetdienstleisters ohne den zum Verkauf gestellten Bereich Adtech etwa im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Ende des Jahres abwandernde Finanzchefin sei bereits ein branchenerfahrener Nachfolger an Bord./rob/niw/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
26.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
26.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
