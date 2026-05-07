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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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08.05.2026 10:15:52

International Consolidated Airlines Overweight

International Consolidated Airlines
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beim Ausblick äußere sich die Gruppe aber konservativer als Konkurrenten dazu, inwieweit die höheren Treibstoffkosten aufgefangen werden könnten./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
4.25 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3.84 £ 		Abst. Kursziel*:
10.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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