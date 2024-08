NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Mit Blick auf niedrigere Kerosinkosten und aktualisierte Konjunkturannahmen habe er seine Schätzungen für die Airline-Holding ab 2025 moderat angehoben, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis;