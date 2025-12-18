PLAZZ b Aktie 28414392 / CH0284143929
18.12.2025 11:07:00
Plazza-Aktie freundlich: Betriebsergebnis soll 2025 deutlich steigen
Plazza hat im zu Ende gehenden Jahr gut gearbeitet.
Konkret hebt Plazza in einer Mitteilung vom Donnerstag für das Geschäftsjahr 2025 die Erwartungen für das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung an. Dieses soll leicht oberhalb der bisher prognostizierten Bandbreite von 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahreswert (26,2 Millionen Franken) ausfallen. Haupttreiber dafür seien zusätzliche Mieterträge aus einer neuen Wohnliegenschaft in Crissier und ein Ertragswachstum im Bestand.
Zudem rechnet Plazza mit einem wesentlichen Neubewertungserfolg im zweiten Halbjahr. Dieser soll in ähnlicher Höhe wie im ersten Halbjahr 2025 (19,7 Millionen Franken) ausfallen. Gründe dafür sind laut Plazza gestiegene Ertragserwartungen und marktbedingte Senkungen der Diskontierungssätze.
Die detaillierten Resultate veröffentlicht Plazza mit dem Geschäftsbericht 2025 am 4. März 2026.Die Plazza-Aktie gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 0,25 Prozent auf 408 Franken.
pre/ra
Zürich (awp)
