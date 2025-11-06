International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
4.02CHF
-0.37CHF
-8.32 %
11:46:55
BRXC
07.11.2025 09:24:10
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines
4.02 CHF -8.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.81 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
09:29
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08:58
|BA owner IAG hit by weaker US demand in key summer period (Financial Times)
|
03.11.25