NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) nach Halbjahreszahlen von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Fluggesellschaft hätten im Branchenvergleich positiv herausgeragt, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zeichen für eine "Wiederbelebung" von British Airways stünden gut./rob/mis/tih;