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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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14.04.2026 09:25:45

ING Group Overweight

ING Group
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
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25.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
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