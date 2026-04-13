LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/ag;