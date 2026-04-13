ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die ING sei eine der zinssensibelsten unter den EU-Banken, schrieb Namita Samtani am Montagnachmittag. Sollten die Zinsen also steigen, könnte der Ausblick auf den Zinsüberschuss im Geschäftsjahr 2026 und den Folgejahren ein wichtiger Treiber für die Aktie werden./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.49%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück (finanzen.ch)
|
13.04.26