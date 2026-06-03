Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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03.06.2026 16:36:21
S&P 500-Papier Booking-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Booking Aktionären eine Freude
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Booking-Dividendenzahlung aus.
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Booking am 02.06.2026 eine Dividende in Höhe von 1.54 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 10.00 Prozent gestiegen. 1.25 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 6.30 Prozent angehoben.
Dividendenrendite im Blick
Das Booking-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 167.21 USD. Booking weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0.72 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 0.70 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Booking-Aktienkurs
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Booking-Kurs via NASDAQ um 23.65 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -23.32 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Booking
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1.53 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0.92 Prozent anziehen.
Booking-Basisinformationen
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Booking steht aktuell bei 130.934 Mrd. USD. Das KGV von Booking beträgt aktuell 32.34. Im Jahr 2025 erzielte Booking einen Umsatz von 26.917 Mrd.USD sowie ein EPS von 6.62 USD.
Redaktion finanzen.ch
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