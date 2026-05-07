ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

23.48
CHF
0.75
CHF
3.30 %
09:57:19
SWX
Historisch
ING Group Overweight

ING Group
23.55 CHF 0.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe insbesondere wegen des höher als erwarteten Zinsüberschusses im ersten Quartal ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank bis zum Jahr 2028 angehoben, schrieb Delphine Lee in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktie preise die Wachstumsstory großteils immer noch nicht ein./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.58 € 		Abst. Kursziel*:
12.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.67%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
01.05.26 ING Group Buy UBS AG
30.04.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 ING Group Buy UBS AG
