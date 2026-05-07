ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe insbesondere wegen des höher als erwarteten Zinsüberschusses im ersten Quartal ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank bis zum Jahr 2028 angehoben, schrieb Delphine Lee in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktie preise die Wachstumsstory großteils immer noch nicht ein./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.58 €
|
Abst. Kursziel*:
12.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.67%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu ING Group
|07:26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ING Group Buy
|UBS AG
