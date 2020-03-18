ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 22,60 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.86 €
|
Abst. Kursziel*:
19.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.29%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
