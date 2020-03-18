Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie

4.67
CHF
-2.25
CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
09.09.2025

ING Group Overweight

ING Group
19.61 CHF 1.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 22,60 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20.86 € 		Abst. Kursziel*:
19.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.29%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

