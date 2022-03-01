ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
13.76CHF
0.00CHF
0.01 %
01.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2025 11:34:17
ING Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bank sowohl beim Nettozinsertrag als auch beim Kreditwachstum wieder an Dynamik gewonnen habe, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.26%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
