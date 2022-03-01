Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie

13.76
CHF
0.00
CHF
0.01 %
01.03.2022
SWX
03.11.2025

ING Group Overweight

ING Group
20.36 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen ihre Ergebnisprognose für 2025 um zwei Prozent an. Für 2026 und 2027 sattelt sie gar um bis zu sechs Prozent drauf. Sie rechnet hier nun mit höheren Zinseinkünften der Niederländer./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21.70 € 		Abst. Kursziel*:
17.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.70%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

