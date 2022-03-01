ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
13.76CHF
0.00CHF
0.01 %
01.03.2022
SWX
03.11.2025 06:34:10
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,40 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee hob am Sonntag im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen ihre Ergebnisprognose für 2025 um zwei Prozent an. Für 2026 und 2027 sattelt sie gar um bis zu sechs Prozent drauf. Sie rechnet hier nun mit höheren Zinseinkünften der Niederländer./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.70 €
|
Abst. Kursziel*:
17.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.70%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
31.10.25
|So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Niederländische Grossbank ING bekommt neue Finanzchefin (AWP)
|
29.10.25
|Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.25
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ING Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.25
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|ING Group
|13.76
|0.01%
|08:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|07:57
|
DZ BANK
Mercedes-Benz Group Kaufen
|07:38
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|07:37
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform
|07:36
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Shell Buy
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
WACKER CHEMIE Hold