ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 25,40 auf 24,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein und Delphine Lee bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Montagabend optimistisch für Europas Banken. Sie geben ihnen weiter den Vorzug vor ihrer US-Konkurrenz. Abouhossein und Lee sehen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung. Ihre Favoriten bleiben Barclays, Natwest, Deutsche Bank und Societe Generale. Neu hinzu kommen Caixabank, Standard Chartered und die österreichische Erste Group./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.37%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|13.76
|0.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|07:11
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|07:10
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|07:09
|
RBC Capital Markets
Hermès Outperform
|07:08
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|07:08
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|07:08
|
UBS AG
Bayer Neutral