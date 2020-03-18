Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie

4.67
CHF
-2.25
CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
15.10.2025 11:44:16

ING Group Hold

ING Group
19.40 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Benjamin Goy passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend an. Die niederländische Bank strebe künftig eine nachhaltigere Gesamtausschüttungsquote an. Indes würden die Papiere moderat über dem Branchenniveau bewertet./la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21.13 € 		Abst. Kursziel*:
-5.33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.17%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

