ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
4.67CHF
-2.25CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
15.10.2025 11:44:16
ING Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Benjamin Goy passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell entsprechend an. Die niederländische Bank strebe künftig eine nachhaltigere Gesamtausschüttungsquote an. Indes würden die Papiere moderat über dem Branchenniveau bewertet./la/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ING Group
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
21.13 €
Abst. Kursziel*:
-5.33%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
21.09 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5.17%
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|11:44
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
