Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’144 -0.4%  SPI 16’887 -0.3%  Dow 45’833 0.0%  DAX 23’749 0.2%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’440 0.9%  Gold 3’678 1.0%  Bitcoin 91’296 -0.7%  Dollar 0.7940 -0.4%  Öl 67.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank-Experten warnen vor Blasenrisiko am US-Aktienmarkt
Der Goldpreis erklimmt ein weiteres Rekordhoch
Musk schiebt Tesla-Aktie mit Aktienkäufen kräftig an
Ethereum Classic: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen
So lohnend wäre ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

17.39
CHF
0.39
CHF
2.27 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2025 18:17:27

Infineon Outperform

Infineon
30.40 CHF 2.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der deutsche Chipkonzern dürfte von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren, schrieb Qingyuan Lin in einer am Montag vorliegenden Studie. Pekings Untersuchungen von US-Chipkonzern Nvidia könnten zu hohen Halbleiter-Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, was für deutsche und japanische Chipkonzerne positiv sei./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Infineon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Infineon-Kurs >5 >10
Fallender Infineon-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.62 € 		Abst. Kursziel*:
50.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.98%
Analyst Name::
Qingyuan Lin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse