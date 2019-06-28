Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der deutsche Chipkonzern dürfte von den handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China profitieren, schrieb Qingyuan Lin in einer am Montag vorliegenden Studie. Pekings Untersuchungen von US-Chipkonzern Nvidia könnten zu hohen Halbleiter-Zöllen auf amerikanische Exporte nach China führen, was für deutsche und japanische Chipkonzerne positiv sei./niw/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.62 €
|
Abst. Kursziel*:
50.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.98%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
