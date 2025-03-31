|Kurse + Charts + Realtime
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 10:03:03
INDUS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Auftragseingang ein stärkeres zweites Halbjahr signalisiere, habe die Beteiligungsgesellschaft ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: INDUS AG Buy
|
Unternehmen:
INDUS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.45 €
|
Abst. Kursziel*:
69.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.64%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
