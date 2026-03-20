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20.03.2026 16:07:00
KRONES-Aktie dennoch im Minus: Höhere Dividende nach solidem Geschäftsjahr
Der Abfüllanlagenhersteller erhöht die Ausschüttung und bestätigt seine Ziele für das laufende Jahr.
Ausgeschüttet werden insgesamt 29,6 Prozent des Konzerngewinns. Die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht eine Zielquote von 25 bis 30 Prozent vor.
Die schon vor einem Monat veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene Jahr wurden ebenso bestätigt, wie die Prognose für 2026.Zeitweise sinkt die KRONES-Aktie im XETRA-Handel am Freitag um 2,07 Prozent auf 113,60 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
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