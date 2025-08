ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf ein verlangsamtes Wachstum der Stromnachfrage in der EU im Juli. Zugleich habe die Nachfrage wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht./ck/bek;