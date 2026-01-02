|Performance des Investments
|
02.01.2026 11:03:10
Wie viel Verlust bei einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren angefallen wäre
So viel hätten Investoren mit einer frühen Avalanche-Investition verlieren können.
Am 26.10.2021 lag der Kurs von Avalanche bei 69.17 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in AVAX vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 14.46 Avalanche. Das Investment hätte nun einen Wert von 195.78 USD, da sich der Wert eines Coins am 01.01.2026 auf 13.54 USD belief. Mit einer Performance von -80.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 11.45 USD. Bei 44.04 USD erreichte Avalanche am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
