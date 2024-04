NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 70 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung sinkender Bruttomargen des Modekonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 und 2025 um 5 bis 7 Prozent reduziert, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz des in letzter Zeit schwierigeren Marktumfelds im Bereich Premium-Bekleidung sei Boss aber relativ gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen./edh/gl;