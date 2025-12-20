|Gold, Öl & Co. aktuell
|
20.12.2025 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.338,54 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’462.82
|10’928.80
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’540.14
|3’387.96
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’569.54
|3’422.35
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|673.56
|639.28
|Goldbarren 250 g - philoro
|28’151.55
|27’346.93
|Silber CombiBar® 100 g
|295.83
|194.30
|Silber Maple Leaf 1 oz
|63.05
|53.40
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’964.68
|1’675.03
