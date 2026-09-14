HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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14.09.2026 09:42:42
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Der Modekonzern HUGO BOSS verliert nach dem erhöhten Druck des britischen Grossaktionärs Frasers seinen Aufsichtsratschef.
Die britische Frasers Group hatte jüngst angekündigt, bei HUGO BOSS auf eine Mehrheitsbeteiligung aufstocken zu wollen. Zudem hiess es, dass man die Unterstützung für Sturm überprüfen wolle. Damit hatte Frasers, dessen CEO Michael Murray seit 2025 im HUGO BOSS-Aufsichtsrat sitzt, den Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden erhöht.
Vorstand und Aufsichtsrat von HUGO BOSS hatten den Aktionären von der Annahme des Frasers-Übernahmeangebots abgeraten. Die gebotenen 38 Euro je Aktie würden den Konzern unterbewerten.
Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 38,20 Euro.
DOW JONES
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