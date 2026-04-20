NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/ag;