HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach genauerem Blick auf das Strategie-Update mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Die Metzinger setzten auf Effizienzsteigerungen anstelle von Investitionen, um 2027 wieder profitabel zu wachsen, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch. Im hart umkämpften Umfeld könnte das kritisch gesehen werden. Krankowski hatte in seiner ersten Einschätzung vom Dienstagabend bereits darauf hingewiesen, dass der Mittelpunkt des neuen Zielkorridors für das operative Ergebnis etwa 19 Prozent unter dem bisherigen Marktkonsens liege./rob/ag/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
34.08 €
Abst. Kursziel*:
8.57%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
35.07 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.50%
Analyst Name::
Robert Krankowski
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags im Minus (finanzen.ch)
11:24
|Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt deutlich (AWP)
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)
02.12.25
|Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt (AWP)
02.12.25
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026 (EQS Group)