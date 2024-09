HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung seien die Aktien bei den Anlegern zwar aktuell aus der Mode, schrieb Analyst Christian Salis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein solider Wechsel in die hochprofitable Herbst/Winter-Kollektion könnte aber schnell wieder eine Neubewertung auslösen./ag/jha/;