NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach endgültigen Quartalszahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit der Gewinnwarnung Mitte Juli seien die Schätzungen für den Modekonzern für 2024 und 2025 kräftig gekappt worden, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anpassungen dürften nun ausreichen, um wieder in die Aktie zu investieren./ck/he;