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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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07.05.2026 08:53:35

Henkel vz Equal Weight

Henkel vz.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
65.74 € 		Abst. Kursziel*:
6.48%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
65.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
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08:53 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
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