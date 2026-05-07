Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
65.74 €
|
Abst. Kursziel*:
6.48%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
65.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.58%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
07:31
|EQS-News: Henkel delivers good organic sales growth in the first quarter of 2026 (EQS Group)
|
07:31
|EQS-News: Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 (EQS Group)
|
06.05.26
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Henkel vz-Aktie: Experten empfehlen Henkel vz im April mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
|
30.04.26
|Henkel vz-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Equal Weight ein (finanzen.ch)
|
29.04.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:53
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|59.56
|5.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|08:53
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|08:35
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|08:34
|
Barclays Capital
Ahold Delhaize Equal Weight
|08:34
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|08:33
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|08:33
|
Bernstein Research
Diageo Outperform