Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Henkel habe eine gemischte Entwicklung gezeigt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:55 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.9 Prozent auf 66.60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 12.55 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63’739 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1.1 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC



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