|Laufendes Programm beendet
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03.06.2026 07:21:00
Geberit-Aktie: Neues Aktienrückkauf-Programm geplant
Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat das seit 2024 laufende Aktienrückkaufprogramm frühzeitig beendet.
Praktisch nahtlos startet nun eine neues Aktienrückkaufprogramm, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es läuft ab dem (morgigen) 4. Juni und sieht den Rückkauf von Aktien im maximalen Wert von 300 Millionen Franken vor, dies über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren.
Auf Basis des Schlusskurses der Geberit-Namenaktie vom 2. Juni entspricht dies derzeit rund 600'000 Namenaktien oder 1,8 Prozent des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.
cf/hr
Rapperswil-Jona (awp)
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