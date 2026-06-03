Geberit-Aktie: Neues Aktienrückkauf-Programm geplant

Im Rahmen des ursprünglich bis September 2026 geplanten Programms wurden Aktien im Wert von 300 Millionen Franken oder 1,7 Prozent des eingetragenen Kapitals zurückgekauft, welche nun vernichtet werden sollen.

Praktisch nahtlos startet nun eine neues Aktienrückkaufprogramm, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Es läuft ab dem (morgigen) 4. Juni und sieht den Rückkauf von Aktien im maximalen Wert von 300 Millionen Franken vor, dies über einen Zeitraum von längstens zwei Jahren.

Auf Basis des Schlusskurses der Geberit-Namenaktie vom 2. Juni entspricht dies derzeit rund 600'000 Namenaktien oder 1,8 Prozent des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

cf/hr

Rapperswil-Jona (awp)