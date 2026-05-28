Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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28.05.2026 10:13:44
Henkel vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Henkel vz-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Finanzchefs Marco Swoboda auf der "European Champions"-Konferenz in Frankfurt. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, mit dem aktuellen Kostendruck besser zurechtzukommen, als im vergangenen Inflationszyklus.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Henkel vz-Aktie musste um 09:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.5 Prozent auf 67.02 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 11.91 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23’000 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 0.5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Henkel vz am 06.08.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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