LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach gestrichenen Mittelfristzielen von 28 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kochboxenversender müsse nun zeigen, dass die Zeit der Gewinnwarnungen vorbei sei, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin kappte ihre Schätzungen deutlich. Sie rechnet mit einer langsamen Erholung der Marge in den kommenden Jahren und sieht den freien Barmittelzufluss nun besonders im Fokus./niw/edh;